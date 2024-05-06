Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 19:06 Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР Сырский: ВСУ вынуждены вводить резервы из-за тяжелой ситуации на востоке ДНР Global Look Press

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Украинская армия оказалась в сложной ситуации рядом с населенными пунктами Красноармейск и Курахово. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

«В связи со сложной ситуацией на востоке в течение двух суток работал в частях, ведущих оборонительные действия на Красноармейском и Кураховском направлениях», — отметил он.

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По словам главкома ВСУ, российские бойцы каждый день атакуют украинские позиции. Также он признал, что ВС России имеют значительное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике.

По данным Минобороны РФ, российские войска успешно продвигаются на Красноармейском направлении. Глава ведомства Сергей Шойгу отметил участие 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в боевых действиях на Черниговском направлении, в освобождении Лисичанска и Авдеевки.