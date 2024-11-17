«Неприемлемые условия». Кулеба предсказал крах Украине из-за Трампа

Кулеба: в случае подписания невыгодного соглашения Украину ждет крах

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Украинская сторона якобы столкнется с крахом, если согласится на мир на неприемлемых условиях. Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в материале для The Economist.

«Если администрация [избранного президента США Дональда] Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира, и если Зеленский согласится (маловероятный сценарий), часть украинского общества воспротивится. Внутренние беспорядки грозят стране внутренним крахом», — сказал он.

Бывший дипломат предположил, что будущий лидер Штатов ограничит поддержку Украины. Когда страна лишится финансирования, то потеряет позиции.

Ранее американский миллиардер Илон Маск рассмеялся из-за заявления Зеленского о том, что Трампу не удастся заставить Украину «сидеть и слушать» за столом переговоров.

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