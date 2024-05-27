Зеленский испугался корректируемых авиабомб России

Корректируемые российские авиабомбы наносят серьезный удар украинской армии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Испании, его слова передало РИА «Новости» .

«Самая главная проблема, которая сегодня есть, — Россия применяет более трех тысяч КАБов <…> в месяц», — сказал президент.

Он отметил, что не существует такого количества ракет противовоздушной обороны, которое могло бы сдержать удары корректируемых снарядов России.

Ранее российские бомбардировщики Су-34 атаковали командный пункт ВСУ в зоне действия группировки «Восток». Как отметили в Минобороны РФ, военные использовали фугасные авиабомбы с модулями коррекции полета, поэтому российские пилоты избежали вхождения в зону действия сил ВСУ. В итоге важные объекты Украины были уничтожены.