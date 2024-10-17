Зеленский заявил, что-либо у Украины будет ЯО, либо она вступит в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что предложил кандидату в президенты США Дональду Трампу два варианта защиты Украины. Об этом он сообщил на саммите Евросовета, его процитировало издание «Страна.ua».

«В разговоре с Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо мы будем в НАТО. Сейчас мы выбираем НАТО», — заявил Зеленский.

Он обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума.

Трамп и Зеленский встретились в США 27 сентября. Тогда глава киевского режима назвал встречу содержательной. Во время разговора он перебил Трампа, когда тот заговорил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак всячески затягивают конфликт и мешают Трампу его урегулировать.