Зеленский рассказал, для чего ВСУ вторглись в Курскую область

Зеленский: ВСУ вторглись в Курскую область «для дипломатии»

Juliane Sonntag/www.imago-images.de
Фото: Juliane Sonntag/www.imago-images.de/Global Look Press

Украина планирует продолжать боевые действия в Курской области «в целях дипломатии», заявил южнокорейскому телеканалу KBS Владимир Зеленский. Он объяснил, что власти намерены «использовать» операцию в качестве аргумента в случае переговоров.

Зеленский допустил, что вторжение в Курскую область могут использовать и в «тактических целях». Полную видеозапись интервью опубликовали на YouTube-канале украинского лидера.

«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — отметил он.

Ранее он высказался о Дональде Трампе, который обещал за сутки завершить конфликт на Украине. По мнению Зеленского, у бывшего американского президента ничего не выйдет.

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