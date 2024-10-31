Зеленский рассказал, для чего ВСУ вторглись в Курскую область

Украина планирует продолжать боевые действия в Курской области «в целях дипломатии», заявил южнокорейскому телеканалу KBS Владимир Зеленский. Он объяснил, что власти намерены «использовать» операцию в качестве аргумента в случае переговоров.

Зеленский допустил, что вторжение в Курскую область могут использовать и в «тактических целях». Полную видеозапись интервью опубликовали на YouTube-канале украинского лидера.

«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — отметил он.

Ранее он высказался о Дональде Трампе, который обещал за сутки завершить конфликт на Украине. По мнению Зеленского, у бывшего американского президента ничего не выйдет.