Зеленский рассказал, для чего ВСУ вторглись в Курскую область

Украина планирует продолжать боевые действия в Курской области «в целях дипломатии», заявил южнокорейскому телеканалу KBS Владимир Зеленский. Он объяснил, что власти намерены «использовать» операцию в качестве аргумента в случае переговоров.
Зеленский допустил, что вторжение в Курскую область могут использовать и в «тактических целях». Полную видеозапись интервью опубликовали на YouTube-канале украинского лидера.
«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — отметил он.
Ранее он высказался о Дональде Трампе, который обещал за сутки завершить конфликт на Украине. По мнению Зеленского, у бывшего американского президента ничего не выйдет.
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