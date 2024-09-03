Китай и ЮАР выступили за дипломатическое разрешение конфликта на Украине

Китай и ЮАР считают, что ситуацию на Украине необходимо урегулировать с помощью мирных переговоров. Диалог является единственно возможным политическим способом для решения кризиса. Такие тезисы председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамапоса выдвинули в совместном заявлении по итогам переговоров в Пекине.

Политики призвали стороны конфликта начать диалог, а также соблюдать три принципа: не допускать расширения зоны боев, эскалации, а также провокаций.

«Обе стороны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственными жизнеспособными политическими способами найти долгосрочное решение кризиса», — подчеркнули авторы заявления.

Ранее Бразилия, Индонезия и ЮАР указали на интерес «определенных военно-промышленных комплексов» в разжигании конфликта на Украине. Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй тогда подчеркнул, что ВПК манипулируют ситуацией и намеренно затягивают кризис.