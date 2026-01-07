Зеленский провел встречу с представителями команды президента США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Париже с представителями президента США — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они обсудили укрепление мира и гарантии безопасности.

«Сегодня в Париже команды США и Украины продолжат работу над гарантиями безопасности и базовой основой для прекращения войны», — заявил Зеленский.

Как отметил телеведущий Руслан Осташко в своем телеграм-канале, Зеленский не уточнил конкретные обязательства США, ограничившись общими фразами о «готовности» и «базовой структуре». Детали предстоящих переговоров остаются неизвестными.

«Украинский президент публично поблагодарил Америку за готовность предоставить так называемый backstop на всех направлениях», — написал он.

Ранее Зеленский прибыл на Кипр, который в январе стал председателем Совета Евросоюза. У президента запланированы встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.