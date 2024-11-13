Зеленский призвал Запад предоставить военную ВСУ помощь после ударов по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников предоставить военную помощь ВСУ после ударов по Киеву. Обращение он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Он заявил о «критической важности» наличия всех необходимых средств для обороны, сделав акцент на поставки ракет для систем ПВО.

Также Зеленский выразил благодарность союзникам Украины за уже оказанную помощь.

Ранее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил о том, что без помощи США Зеленскому предстоит выбрать один из трех вариантов выхода из конфликта. По его мнению, действующий американский президент Джо Байден попытается протолкнуть очередной пакет помощи Украине до конца своего срока.