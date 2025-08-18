Зеленский призвал Трампа установить мир на Украине через силу

Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом призвал его «установить мир через силу». Об этом глава киевского режима написал в соцсети X .

«Россию можно принудить к миру только силой, и у президента Трампа есть такая сила», — заявил Зеленский, прикрепив к посту кадры со встречи со спецпредставителем американского лидера Китом Келлогом.

Кроме того, он снова назвал территориальные уступки в пользу России невозможными.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Зеленский бросил Трампу вызов, демонстративно отказавшись от предложенных им условий урегулирования конфликта еще до личной встречи. По его словам, мира нужно достигнуть на иных условиях, нежели те, что предложил американский президент.