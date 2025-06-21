Зеленский призвал выделять Украине 0,25% ВВП
Зеленский призвал союзников выделять Украине 0,25% ВВП
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал западных партнеров выделять Киеву по 0,25% ВВП. Об этом сообщило Reuters.
По информации агентства, средства Украина планирует направить на наращивание производства оружия. Реакция союзников Зеленского на его просьбу пока неизвестна.
Также киевский режим рассчитывает уже летом подписать первые соглашения о передаче технологий для экспорта оружейного производства. Переговоры об этом ведутся с Германией, Великобританией, Канадой, Норвегией, Данией и Литвой.
Ранее стало известно, что Зеленского встревожили слова Владимира Путина о взятии Сум. Украинский президент заявил, что ВСУ продолжают сдерживать российскую армию в Сумской области.