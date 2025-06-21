Украинский лидер Владимир Зеленский призвал западных партнеров выделять Киеву по 0,25% ВВП. Об этом сообщило Reuters .

По информации агентства, средства Украина планирует направить на наращивание производства оружия. Реакция союзников Зеленского на его просьбу пока неизвестна.

Также киевский режим рассчитывает уже летом подписать первые соглашения о передаче технологий для экспорта оружейного производства. Переговоры об этом ведутся с Германией, Великобританией, Канадой, Норвегией, Данией и Литвой.

Ранее стало известно, что Зеленского встревожили слова Владимира Путина о взятии Сум. Украинский президент заявил, что ВСУ продолжают сдерживать российскую армию в Сумской области.