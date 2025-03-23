Зеленский призвал союзников надавить на Россию

Зеленский призвал союзников Украины оказать давление на Россию, чтобы остановить «ежедневные атаки». Об этом сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня» .

Накануне переговоров в Саудовской Аравии о прекращении огня он сообщил, что за последнюю неделю Украину атаковали около 1100 беспилотников и 1500 управляемых авиабомб.

«Все это вооружение содержит не менее 102 000 иностранных компонентов. Вот почему санкции против России должны быть более эффективными. Любая лазейка, позволяющая им обойти санкционный режим, должна быть ликвидирована», — призвал Зеленский.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что нарушение Киевом договоренностей о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры может стать причиной для новых переговоров между главами России и США.

В то же время 19 марта украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в станице Кавказская Краснодарского края, где до сих пор продолжается пожар. Министерство обороны России обвинило ВСУ в подрыве газоизмерительной станции в Судже 21 марта.

Как сообщил представитель президента, 24 марта в Саудовской Аравии в первую очередь будет обсуждаться Черноморская инициатива между Россией и Украиной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на территории Украины мог бы привести к началу третьей мировой войны. Однако, по его словам, ситуация частично под контролем.