Кадыров заявил об ударе «Гераней» по Генштабу ВСУ в Киеве в 2024 году

Российские военные нанесли удар ракетами «Герань» по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ в Киеве в ответ на атаку беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе в прошлом году. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с РИА «Новости» .

Он отметил, что удар нанесли, когда выяснили, что атаку на Гудермес в конце октября 2024 года совершили именно из этого центра управления.

«Дроном управляли из центра управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две „Герани“», — заявил Кадыров.

По его словам, ракеты пробили крышу. Специалисты радиоразведки перехватили переговоры противника. Военные ВСУ говорили о девяти погибших и 17 раненых. Со стороны ВС России жертв после удара не было.

Ранее российские войска атаковали объекты ВПК Украины. Как отметило Минобороны, в их число вошли промышленное предприятие «Киев-67» и логистическая база «СТС-Групп».