Украинский лидер Владимир Зеленский стал признавать «фронтовые реалии». Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил депутат, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Зеленский начал признавать фронтовые реалии и „накинул на роток платок“ относительно Крыма и Донбасса», — заявил он.

По словам парламентария, чтобы не опозориться перед западными кураторами, Зеленский заявил о дипломатии. Это уже приевшаяся система для украинского лидера — признавать очевидное и сразу говорить о несогласии. Однако мнение политика никому не интересно, считает Белик.

«Для нас он нелегитимен, для Запада — чемодан без ручки, для украинского народа — людоед», — сказал он.

Депутат отметил, что политическое амплуа Зеленского — это работа на публику. Только благодаря этому он балансирует на вершине власти.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нынешний президент Украины — обуза для будущего американского лидера Дональда Трампа. Он подчеркнул, что между ними давно нет взаимопонимания.