Зеленского назвали обузой для Трампа

Пушилин: Трамп вряд ли простит Зеленскому ставку на демократов

Президент Украины Владимир Зеленский для нового руководства стал обузой, новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп не простит ему ставку на демократов, своих политических противников. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, между Зеленским и Трампом давно нет взаимопонимания.

«Трамп делает акценты на переговоры с Россией и прекращение огня, тогда как Зеленский указывает на невозможность прекратить огонь немедленно», — сказала глава ДНР.

Пушилин не исключил, что последняя встреча Трампа и Зеленского именно по этой причине закончилась неудачно.

«Зеленский стал чемоданом без ручки. Конечно, его пугают безрадостные перспективы, поэтому он старается использовать общение Трампа для оправдания», — добавил он.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог допустил свой визит в Москву.