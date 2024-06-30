ВС России сбросили трехтонную бомбу на ВСУ в Нью-Йорке

«Изнанка»: ВС РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в ДНР

Фото: Пресс-служба Минобороны

Вооруженные силы России ударили фугасной авиабомбой ФАБ-3000 по украинском пункту управления в поселке Нью-Йорк (старое название — Новгородское) в ДНР. Видео предоставил Telegram-канал «Изнанка».

По данным издания, российские силы атаковали пункт управления батальона отдельной механизированной бригады ВСУ в подконтрольной Украине части республики. Авиационный удар оказался метким — удалось уничтожить до 60 боевиков и четыре автомобиля. От здания «не осталось и следа», уточнили авторы статьи. Они указали на высокую эффективность трехтонных авиабомб.

Минобороны сообщило, что российским военнослужащим за сутки удалось освободить в Донецкой Народной Республике сразу два населенных пункта: Новоалександровку и Спорное.

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