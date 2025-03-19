Трамп заявил, что «очень хорошо» поговорил с Зеленским

Президент США Дональд Трамп объявил, что закончил разговаривать по телефону с Владимиром Зеленским и что диалог получился «очень хорошим». Об этом он написал в соцсети Truth Social .

По его словам, разговор продлился около часа.

«Большую часть времени мы обсуждали вчерашний разговор с президентом [Владимиром] Путиным, чтобы привести требования России и Украины к общему знаменателю», — заявил Трамп.

Он отметил, что стороны находятся «на очень правильном пути», и добавил, что скоро госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц опубликуют более конкретный список обсужденных вопросов.

Зеленский пока ничего не говорил о состоявшейся беседе.

Ранее спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф отметил, что Путин и Трамп показали нацеленность на общий результат, а значит, их встреча может состояться.