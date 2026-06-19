Погибшая при теракте ВСУ под Брянском женщина находилась в положении

Постпред Белоруссии: погибшая при теракте ВСУ под Брянском женщина ждала ребенка

Умершая от полученных ранений при ударе украинского беспилотника по автобусу с белорусскими школьниками женщина находилась в положении. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил постоянный представитель Белоруссии при СНГ Игорь Назарук.

Он подчеркнул, что беременность выявили по результатам экспертизы.

«Как установили наши специалисты, погибшая была беременна», — заявил Назарук.

Постпред Белоруссии добавил, что изучившие обломки беспилотника следователи обнаружили, что, кроме взрывчатки, внутри находились поражающие элементы, чтобы пострадало большее число людей.

Назарук обратил внимание, что сейчас криминалисты работают над установлением личностей, причастных к теракту.

Следственный комитет России в минувший четверг, 18 июня, сообщил, что пострадавшими по делу стали 19 детей и 22 взрослых. В ведомстве подчеркнули, что намерены установить всех причастных к преступлению, чтобы они понесли заслуженное наказание.