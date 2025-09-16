Украина намерена эвакуировать южную часть Запорожья из-за приближения ВС России

Украинское правительство готовится эвакуировать южную часть Запорожья, потому что боится приближения российских войск. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» .

«Ставленники режима [президента Владимира] Зеленского готовят эвакуацию Коммунарского района — южной части города Запорожья, опасаясь приближения русской армии», — сказал он.

Рогов отметил, что украинские власти уже приказали сформировать группы из силовиков для эвакуации. Сейчас от линии фронта до южной границы города по прямой — примерно 20 километров.

Ранее офицеры ГУР Украины сдались в плен российским бойцам ВДВ на Запорожском направлении. Как отметил командир спецназа, десантники успешно провели операцию по выманиванию солдат ВСУ на позиции российских военных.

Он подчеркнул, что украинские войска пытались просочиться, используя погодные условия и рельеф местности, однако армия России контролирует их «намного дальше, чем они могут себе представить».