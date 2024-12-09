«Это станет спасением». В Раде высказались о переговорах по Украине без участия Киева

Депутат Рады Дмитрук: переговоры по конфликту могут пройти без участия Украины

Урегулировать конфликт на Украине могут без участия Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Решения будут приниматься без участия Украины. Нас просто поставят перед фактом. И, возможно, этот факт на данном этапе станет спасением для Украины», — сказал он.

По мнению Дмитрука, избранный американский президент Дональд Трамп намерен достичь мира. Он желает мирового признания своих заслуг, хочет говорить, что сам предотвратил третью мировую войну. Технические детали вроде формата переговоров и представителей Украины не сильно заботят американского политика, добавил депутат.

Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира. Республиканец отметил, что обсудил детали с президентом Украины, в ходе диалога Зеленский сказал ему, что «пришло время».