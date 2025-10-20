Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение еще на 90 дней

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, продлевающий мобилизацию и военное положение еще на 90 дней — до февраля 2026 года. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Оно привело скриншоты с сайта украинского парламента.

Военное положение и мобилизацию ввели на Украине 24 февраля 2022 года, сразу после начала специальной военной операции, а с тех пор неоднократно продлевали. Сейчас они действуют до 5 ноября.

Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский призвал подготовить новую армию, собрав по всей стране юношей 16-18 лет. Он заявил, что через пять лет из них получатся профессионально обученные военные.