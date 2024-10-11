Запад вряд ли оставит Зеленского в живых — Алаудинов
Алаудинов: украинский фронт посыпался, Запад вряд ли оставит Зеленского в живых
Поездки в Европу не помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому исправить плачевную для его армии ситуацию на поле боя. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» допустил, что после поражения политику придется распрощаться с жизнью. Об этом сообщило РИА «Новости».
Украинский фронт, по его словам, посыпался примерно на 10 участках. Алаудинов выразил уверенность, что Зеленский в поездке по Европе не добьется от партнеров новой помощи. Командир напомнил, что прогнозировал завершение спецоперации до конца 2024 года, и предупредил о возможной гибели президента Украины.
«Вряд ли его захотят оставить в живых, так как он является свидетелем очень большого количества совершенных преступлений. Тем более преступлений, совершенных руководством западных стран», — сказал он.
Расправу НАТО над Зеленским прогнозировал также американский политолог Джон Вароли. Он сказал «Известиям», что западные лидеры никогда не любили проигрывать.