Зеленский пожаловался на рекордный запуск дронов по Украине

Российские военные выпустили по Украине рекордное количество дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Владимир Зеленский.

«Этой ночью Россия атаковала Украину и выпустила рекордное количество ударных дронов <…> — 188», — заявил он.

Зеленский также сообщил о повреждениях критической инфраструктуры. Особенно сложная ситуация, по его словам, сложилась в Тернополе.

Ранее издание Newsweek сообщило, что на Украине из-за отсутствия энергоресурсов зимой может сложиться критическая ситуация, при которой в некоторых городах, даже крупных, полностью остановится жизнь. Люди будут уезжать из населенных пунктов или замерзать.