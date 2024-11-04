«Жизнь может остановиться». Украинским городам предрекли превращение в призраков

Предстоящая зима станет для гражданского населения Украины самой сложной из-за отсутствия энергоресурсов. Об этом изданию Newsweek сообщил ветеран ВСУ и украинский геополитик Виктор Коваленко.

По его словам, последствия ударов ВС России по электростанциям серьезны настолько, что в ближайшем будущем отремонтировать их будет невозможно. Более того, некоторые из них не восстановить уже никогда.

«Следует ожидать, что в некоторых мегаполисах зимой жизнь может остановиться. Например, в Харькове или Запорожье. Появятся целые города-призраки, из-за низких температур начнется голод и гибель людей, перемещение населения», — предупредил Коваленко.

Ранее стало известно, что Украина обратилась с просьбой импорта электричества к Молдавии, Словакии, Венгрии, Румынии и Польше. Общий объем поставок энергии — около пяти тысяч мегаватт в час.