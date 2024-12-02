Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ

Kyodo: Зеленский признал нехватку сил ВСУ для возвращения Крыма

Фото: РИА «Новости»

ВСУ не хватит сил, чтобы вернуть контроль над полуостровом Крым. Об этом агентству Kyodo заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Факт в том, что нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть под контроль Крым и остальные территории. Это факт. Нужно искать дипломатическое решение», — сказал он.

Зеленский дал понять, что на фронте для киевского режима сложилась непростая ситуация, а Россия активно наступает на востоке страны.

«Украина сможет думать о дипломатических средствах только тогда, когда станет настолько сильной, чтобы иметь возможность сдерживать Россию», — добавил политик.

По его словам, ВСУ получают недостаточно помощи от Запада. Поэтому ее следует существенно расширить, заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что передумал просить Запад ввести на Украину войска.

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