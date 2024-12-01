Зеленский передумал просить Запад ввести на Украину войска

Зеленский заявил, что не попросит Запад о вводе войск

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не собирается обращаться к западным партнерам с просьбой о вводе войск на Украину. Политик пояснил, что около половины из них в таком случае вообще прекратят любую поддержку, сообщил RT .

При этом Зеленский признал, что украинская сторона хотела бы, чтобы Запад «бросил войска» на ее территорию.

«Да, конечно, мы будем счастливы», — заявил политик.

Однако затем объяснил, что если он поднимет такую тему, «сразу же половина наших союзников прекратят свою поддержку». Поэтому, резюмировал Зеленский, рисковать он не может.

Ранее Франция заявляла, что готова создать альянс стран для отправки войск на Украину.