Премьер Дании призвала дать Украине оружие для ударов по России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Европу развязать руки Украине и дать ей оружие, чтобы наносить удары по России. Такое заявление она сделала на полях Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию события опубликовали на YouTube-канале .

«Наша проблема с Украиной еще заключается в том, что существуют красные линии, когда речь идет об оружии, которое они могут использовать для победы в этой войне. Вы не можете выиграть войну с одной рукой, связанной за спиной. Нам нужно предоставить им оружие, чтобы они могли нанести удар по России», — сказала Фредериксен.

Россия, по ее мнению, не заинтересована в мире с Европой и воспринимает только язык силы. Кроме того, конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Киеву раньше предоставили членство в НАТО.

Тем временем в Мюнхене прошла многотысячная демонстрация против проведения конференции по безопасности. Ее участники выступили за мирные переговоры и потребовали прекратить поставки оружия Украине.