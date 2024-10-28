Зеленский потребовал от Моди изменить позицию по Украине

Владимир Зеленский потребовал от премьера Индии Нарендры Моди прекратить сотрудничество с Россией и встать на сторону Украины. Об этом он заявил в интервью Times of India .

«Моди может влиять на окончание [конфликта] <…> Я считаю это скрытой поддержкой России», — заявил он.

Зеленский призвал премьера Индии действовать, а не только говорить. В частности, он предложил ввести санкции, чтобы блокировать российскую экономику, энергоресурсы и оборонно-промышленный комплекс.

Вместе с тем он нахамил и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, назвав его поведение «сюром».

Ранее Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев после того, как тот побывал на саммите БРИКС в Казани. На Украине заявили, что Гутерриш тем самым якобы нарушил международное право.