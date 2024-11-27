Зеленский попросил у Запада новую систему ПВО после испытаний «Орешника»

Президент Украины Владимир Зеленский после испытаний «Орешника» запросил у Запада новые комплексы противовоздушной обороны, которые «могут сработать». Пост опубликовали в Telegram-канале главы государства.

«Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров», — подчеркнул Зеленский.

Он обсудил возможные варианты реагирования на испытания Россией баллистической ракеты с генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, что создать «Орешник» позволили новейшие отечественные материалы, которые могут выдержать сверхвысокие температуры.