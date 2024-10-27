AgoraVox: Зеленский выпрашивал деньги для Киева и отправлял украинцев на убой

Во Франции раскритиковали «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что он сводится к выпрашиванию денег у западных партнеров и отправке украинцев «на убой». Об этом сообщило издание AgoraVox .

«В реальности „план победы“ Зеленского сводится к просьбе выделить крупную сумму денег, чтобы он мог и дальше отправлять украинское население на убой, пока ему не придется уйти, когда его вербовщики уже не смогут заполнять окопы трупами», — говорится в материале.

Издание отметило, что в западных странах, столкнувшихся с бюджетными кризисами, отсутствует народный энтузиазм. Люди не выходят массово на митинги в поддержку Украины, а также не наблюдается самолетов и поездов, набитых добровольцами, стремящихся войти в состав международных бригад ВСУ.

Чем в реальности занимается Зеленский? Использует украинские активы, чтобы «обеспечить состояние своих олигархов», причем западные конгломераты в этом процессе тоже участвовали.

Издание назвало Зеленского посредником в разграблении страны, «поскольку ему не удалось получить джекпот: свергнуть российское правительство, он вынужден продать свою страну».

Ранее украинский лидер пожаловался на укрепление сотрудничества России и КНДР, отметив, что в ближайшее время Украине придется сражаться с военными из КНА.