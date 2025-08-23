МО: ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в районе Константиновки и Северска

Российские военные атаковали три позиции ВСУ в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате авиаудара применением ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции успешно поражен пункт временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка», — уточнили в ведомстве.

В районе Белицкого российская авиация ударила ФАБ-500 по пункту временной дислокации 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. В районе Северска точным ударом легкой управляемой ракеты был поражен пункт временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее российские войска разгромили штаб 77-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ в Харьковской области. Командный пункт находился в школьном подвале в селе Лесная Стенка. В результате атаки ликвидировали около полусотни военных и командный состав бригады.