Зеленский подписал с премьером Швеции Кристерссоном соглашение о безопасности

Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Военная помощь Украине от Швеции с 2024 по 2026 годы составит почти 6,5 миллиарда евро. Сумма будет увеличиваться в течение 10-летнего срока действия соглашения, подчеркнул Зеленский.

«Сильный документ для нашей общей безопасности», — написал он.

Уникальной частью соглашения стали самолеты ASC 890, которые Швеция пообещала передать Украине. Стороны планируют развивать двустороннее сотрудничество по производству, ремонту и техобслуживанию шведской оборонной продукции.

Несколько дней назад Украина и Португалия заключили соглашение о сотрудничестве по безопасности. Документ подписали сроком на 10 лет.