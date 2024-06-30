Зеленский перечислил критерии «победы» Украины

PI: Зеленский назвал вступление в ЕС и НАТО элементами победы Украины

Фото: РИА «Новости»

Возвращение к границам 1991 года, вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс станет победой для Украины. Об этом в интервью The Philadelphia Inquirer заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы должны быть в Европейском союзе для обеспечения экономической безопасности <…> быть в НАТО для обеспечения физической безопасности», — подчеркнул глава государства.

При этом он выразил мнение, что у Запада нет достаточного желания, чтобы Украина вышла победителем в противостоянии с Россией. Он также считает, что мирное урегулирование возможно только на основе его «формулы мира».

В этом же интервью Зеленский заявил, что Россия и Украина могут урегулировать некоторые вопросы на дипломатическом уровне в ближайшее время.

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