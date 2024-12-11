Орбан говорил с Путиным час и предсказал опаснейшую фазу конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о его часовом телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил политик в соцсети Facebook*, сейчас идут «самые опасные» недели конфликта на Украине.

«Сегодня утром у меня состоялся часовой телефонный разговор с президентом [России Владимиром] Путиным. Мы живем в самые опасные недели конфликта», — отметил он.

Орбан добавил, что Венгрия готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении дипломатические инструменты, чтобы достичь мира и прекращения огня.

Премьер-министр Венгрии выразил готовность помочь в достижении политического урегулирования конфликта, опираясь на свои личные связи с западными лидерами. Однако, по словам президента России, действия киевского режима по-прежнему не позволяют вести переговоры.

Ранее Орбан встретился с недавно избранным президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали Майк Уолц, который вскоре займет пост советника по национальной безопасности, и миллиардер Илон Маск.

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