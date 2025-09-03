Путин пригласил Зеленского в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского приехать в Москву, если тот готов к встрече. Об этом глава государства заявил на выступлении перед журналистами по итогам визита в Китай.

Российский лидер подчеркнул, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским, но поставил под вопрос целесообразность таких переговоров.

«А есть ли какой-то смысл в этих встречах?» — сказал президент.

Он напомнил, что по Конституции Украины никаких способов продления полномочий Зеленского не предусмотрено. При этом военное положение не означает, что они пролонгируются.

«Избрался на пять лет. Пять лет прошло. Все. Закончились полномочия», — заявил Путин.

Он добавил, что американский лидер Дональд Трамп просил его провести встречу с главой Украины.

Накануне лидер Соединенных Штатов пригрозил последствиями в том случае, если переговоры Путина и Зеленского не состоятся. Трамп отметил, что очень серьезно следит за ситуацией.