Зеленский: выжить и сохранить независимость будет уже победой

Цель Украины в кофликте с Россией — выживание и сохранение независимости. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью норвежскому телеканалу NRK .

Зеленский отметил, что не задается вопросом о военном превосходстве или победе над Россией. По его словам, в нынешних условиях для Украины ключевой задачей остается выживание.

«Мы не думаем о том, как выиграть… Для нас в текущей ситуации выжить и сохранить независимость уже будет победой», — сказал украинский лидер.

Ранее глава киевского режима впервые публично заявил, что американский лидер Дональд Трамп не является его союзником, а выступает посредником в диалоге с Россией без явной поддержки какой-либой из сторон.