Зеленский отказал русскому языку в статусе государственного

Русский язык не станет государственным на Украине. Об этом сообщил Владимир Зеленский журналистам, его слова приводит издание «Страна.ua».

«У нас есть государственный язык — украинский. Россия может заявлять что угодно», — заявил он.

По словам Зеленского, из-за таких условий процесс урегулирования только замедляется. Также он отказался от вывода войск с подконтрольных Украине территорий Донбасса.

Ранее глава его офиса Андрей Ермак заявил, что вернуть силой утраченные Украиной территории невозможно, однако страна не будет проводить референдум по уступкам в пользу России. Он добавил, что переговоры будут вестись на основе нынешнего положения на фронте.