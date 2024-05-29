The Telegraph: Зеленский понимает, что у Украины осталось мало времени

Журналисты The Telegraph обнаружили изменения в поведении президента Украины Владимира Зеленского. Авторы материала отметили, что он не случайно призвал американского коллегу Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина поучаствовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии для «достижения настоящего мира».

«Зеленский, похоже, осознает, что у Украины осталось мало времени», — сделали вывод представители СМИ.

Указывается, что западных союзников все меньше волнует Украина — лидеры постепенно переключают внимание на собственные страны. Журналисты считают, что Байден не примет участие в саммите, несмотря на призывы, поскольку его, что закономерно, больше интересуют выборы в США.

Российская армия становится сильнее, а у ВСУ, похоже, остались считанные месяцы на сопротивление, подытожили авторы материала.

Ранее украинский боец в приватной беседе признался, что он и его сослуживцы охотно «пошли бы на Киев» вместе с российской армией.