Украинский военнослужащий в приватном разговоре с попутчиками в поезде признался, что он и многие его боевые товарищи готовы «с русскими на Киев идти». Он уверен, что в этом случае конфликт бы уже завершился. Тайно снятое видео разговора РИА «Новости» предоставило пророссийское подполье.

«Я честно вам скажу: была бы моя воля — я так считаю, мои товарищи так считают, — мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось», — поделился украинский боец.

Он также отметил, что в его бригаде потери достигли 80% погибшими. Командование, по его словам, не позволяет забирать тела, чтобы не пришлось выплачивать компенсации семьям погибших.

В украинской армии наблюдается серьезная нехватка личного состава — это гораздо более серьезная проблема для ВСУ, чем дефицит боеприпасов, заявил журналистам военный аналитик Франц-Стефан Гади еще в конце марта. Он предположил, что компенсировать нехватку кадров обученными новобранцами не удастся и к концу лета.