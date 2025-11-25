Зеленский оказался перед тяжелым выбором из-за ненадежных друзей

Украинский лидер Владимир Зеленский оказался перед трудным решением из-за ненадежных друзей. Об этом сообщило издание Politico.

По его данным, президент должен либо принять мирный план США, либо надеяться на поддержку так называемых союзников, которые пока не готовы предоставить достаточную помощь.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о готовности президента встретиться 27 ноября с президентом США Дональдом Трампом и подписать мирный план, а также обсудить вопрос территориальных уступок.

По словам британского премьера Кира Стармера, Зеленский принял большую часть пунктов американского мирного плана.