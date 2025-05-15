Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о составе украинской делегации для участия в переговорах. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте офиса президента, главой переговорной группы назначен министр обороны Рустем Умеров.

В состав делегации вошли представители ключевых силовых и дипломатических ведомств. Среди наиболее значимых персон — первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Также в делегацию включены представители командования Воздушных и Военно-морских сил, юридического управления Генштаба и аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Ранее стало известно, что переговоры России и Украины, запланированные на 15 мая в Стамбуле, не состоятся в этот день из-за логистических проблем. Российская делегация может провести встречу с представителями Турции.