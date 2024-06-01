Зеленский обсудит с главой Пентагона удары по России

Politico: президент Зеленский и глава Пентагона Остин обсудят удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона Ллойд Остин обсудят расширение военных возможностей ВСУ. Об этом сообщило издание Politico .

С начала специальной операции Украина смогла добиться от Запада согласия на все свои требования, несмотря на сопротивление ряда партнеров, которые видели в отправке вооружений для ВСУ угрозу эскалации.

Близкие к администрации Зеленского источники заявили, что на Украине разочаровались разрешением США использовать американское оружие лишь в зоне Харькова.

«Такого ограничения другие страны не ввели. Но это начало», — заявили авторы публикации.

Уже 1 июня Зеленский встретится с Остином в кулуарах саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Стороны обсудят возможности атак на территорию России оружием США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что ВСУ уже предпринимают попытки ударов по России американским оружием.