Зеленский обсудит с главами ЕС введение войск на Украину

Politico: Зеленский и главы ЕС обсудят форматы завершения конфликта

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с европейскими политиками форматы завершения конфликта. Об этом сообщило издание Politico.

Участниками встречи станут канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, польский лидер Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Лидеры рассмотрят варианты завершения российско-украинского конфликта, а также возможность введения европейских войск на Украину.

Отставной подполковник Пентагона Дэниэл Дэвис раскритиковал Зеленского за отказ от немедленного начала мирного диалога. По словам эксперта, это никак не улучшит украинские позиции.

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