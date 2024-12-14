Зеленский обсудит с главами ЕС введение войск на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с европейскими политиками форматы завершения конфликта. Об этом сообщило издание Politico .

Участниками встречи станут канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, польский лидер Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Лидеры рассмотрят варианты завершения российско-украинского конфликта, а также возможность введения европейских войск на Украину.

Отставной подполковник Пентагона Дэниэл Дэвис раскритиковал Зеленского за отказ от немедленного начала мирного диалога. По словам эксперта, это никак не улучшит украинские позиции.