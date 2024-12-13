«Гибнет все больше». В США раскритиковали Зеленского за отказ от переговоров
Полковник в отставке Дэвис подверг критике отказ Зеленского от переговоров
Отказ украинского президента Владимира Зеленского от немедленного начала мирного диалога никак не улучшит украинские позиции. Об этом заявил отставной подполковник Пентагона Дэниэл Дэвис на YouTube-канале.
«Каждый день, что он упорствует в таких вещих, гибнет все больше его соотечественников», — сказал он.
Так бывший военный прокомментировал реакцию Зеленского на призыв будущего президента США Дональда Трампа немедленно начать переговоры с Россией. Украинский лидер ответил республиканцу, что ситуацию нельзя решить «бумажкой и несколькими подписями».
По мнению Дэвиса, если Зеленский в ближайшее время позвонит Трампу и начнет переговоры, то это приведет к «тому же результату, что и ожидание до 20 января».
Ранее Трамп выступил против присоединения Украины к НАТО. Вместо этого ей нужно быть хорошо защищенной и вооруженной после прекращения боевых действий. Будущий глава государства призвал поручить основную поддержку Украины на Евросоюз.