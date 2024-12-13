Отказ украинского президента Владимира Зеленского от немедленного начала мирного диалога никак не улучшит украинские позиции. Об этом заявил отставной подполковник Пентагона Дэниэл Дэвис на YouTube-канале .

«Каждый день, что он упорствует в таких вещих, гибнет все больше его соотечественников», — сказал он.

Так бывший военный прокомментировал реакцию Зеленского на призыв будущего президента США Дональда Трампа немедленно начать переговоры с Россией. Украинский лидер ответил республиканцу, что ситуацию нельзя решить «бумажкой и несколькими подписями».

По мнению Дэвиса, если Зеленский в ближайшее время позвонит Трампу и начнет переговоры, то это приведет к «тому же результату, что и ожидание до 20 января».

Ранее Трамп выступил против присоединения Украины к НАТО. Вместо этого ей нужно быть хорошо защищенной и вооруженной после прекращения боевых действий. Будущий глава государства призвал поручить основную поддержку Украины на Евросоюз.