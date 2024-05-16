Зеленский обсудил с польским премьером ситуацию под Харьковом | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 22:25 Зеленский обсудил с польским премьером ситуацию под Харьковом Зеленский обсудил Харьков в телефонном разговоре с премьером Польши Туском РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским премьер-министром Дональдом Туском, в диалоге они обсудили визит главы Украины в Харьков. Об этом президент рассказал в Telegram-канале.

«Провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Рассказал ему о поездке в Харьков и ситуации на месте. В частности, о насущной потребности Украины в ПВО для защиты Харькова и других регионов», — написал он.

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Зеленский отметил, что приказал немедленно начать работу над содержанием двустороннего договора по безопасности между государствами. Помимо этого, он назвал Польшу и Украину «историческими партнерами» и подчеркнул, что соглашение будет «максимально амбициозным».

Ранее Зеленский обвинил в провале ВСУ на Харьковском направлении весь мир. Ситуация там оказалась настолько серьезной, что президент отменил визит в Испанию и поехал в Харьков. По его словам, украинская армия недостаточно оснащена из-за долгого отсутствия военной поддержки со стороны США.