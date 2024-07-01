Зеленский обратился к США с дерзким требованием по России

Власти США должны позволить Украине наносить удары американскими ракетами по военным аэродромам на территории России. Об этом в беседе с изданием Philadelphia Inquirer заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Нужно разрешить нам бить ракетами ATACMS вглубь российской территории», — сказал он.

Зеленский добавил, что решение американского президента Джо Байдена разрешить украинским военным наносить удары по приграничным регионам России является недостаточным.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что в НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем именно играют», когда рассуждают о планах разрешить Украине наносить удары в глубине страны по «легитимным целям».

Чуть более недели назад, 23 июня, ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS. Осколки одной из них упали на пляж «Учкуевка». В результате атаки погибли четыре человека и еще порядка 150 получили ранения.