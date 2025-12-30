После завершения спецоперации на Украине пройдут выборы. Нынешний президент Владимир Зеленский в интервью Fox News согласился уйти в отставку.

Беседа состоялась после встречи политика с президентом США Дональдом Трампом. Журналист заявил, что боевые действия закончатся, и его собеседнику придется покинуть пост президента. Зеленский согласился с этим утверждением.

«Да», — подтвердил он.

Ранее итальянское издание IL Fatto Quotidiano объявило 2025 год самым худшим за время правления Зеленского. На него давили США, провалы Вооруженных сил Украины на поле боя и коррупционные скандалы с участием приближенных. Череда неудач началась в феврале, когда президент Украины с позором уехал со встречи с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме.