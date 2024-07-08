Зеленский объяснил, кто может стать посредниками в мирных переговорах Украины с Россией

Зеленский назвал США, ЕС и КНР возможными посредниками в диалоге Украины и РФ

Посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией могут стать Европейский союз, Китай и Соединенные Штаты. Об этом на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, в роли миротворцев могут выступать только сильные страны с мощными армиями.

«Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, что США такая страна, Китай и Евросоюз. Не одна какая-то страна, а весь Евросоюз. Это может быть такая посредническая миссия», — подчеркнул он.

Ранее Польша и Украина заключили соглашение, которое предусматривает передачу ВСУ 14 истребителей МиГ-29, создание «украинского легиона» из граждан Украины, проживающих на территории Польши, а также финансовый пакет помощи, рассчитанный сроком на 10 лет.