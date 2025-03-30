Зеленский объяснил активизацию ВСУ в приграничье

Зеленский: ВСУ активизировались, чтобы не пустить ВС России в Сумы и Харьков

Подразделения Вооруженных сил Украины активизировали вылазки в приграничье, чтобы помешать российской армии продвинуться вглубь страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об этом в своем Telegram-канал .

Главком ВСУ Александр Сырский отчитался ему о ситуации на поле боя, в том числе на территории России. Зеленский поблагодарил свою армию за «устойчивость» на участке от Курской области до южных направлений.

«Мы сохраняем активность, не дающую заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины», — заявил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о подготовке российской армией плацдарма для рывка в Сумской области. По его словам, они уже вошли в регион. Наступление идет с нескольких направлений, на некоторых участках есть определенные успехи, но говорить о значимом продвижении пока рано.