Алаудинов заявил о подготовке плацдарма для рывка ВС России в Сумской области

Бойцы ВС России продвигаются на нескольких участках в Сумской области и готовят плацдарм для рывка. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«По Сумской области на некоторых участках продвижение у наших подразделений есть. <…> Но факт заключается в том, что есть маленькие какие-то плюсики, которые потом выворачиваются в очень серьезную, очень большую победу», — отметил он.

По словам командира спецназа, российские военнослужащие предпринимают максимальные усилия, чтобы «в суджанской операции сделать рывок».

Ранее Алаудинов сообщил, что после освобождения Курской области российские военные начнут создавать буферную зону. ВСУ несут большие потери в ходе боев на Суджанском и Сумском направлениях.