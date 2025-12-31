FT: Зеленский не откажется от притязаний на Донбасс в следующем году

Глава киевского режима Владимир Зеленский не станет соглашаться на отказ от Донбасса в наступающем 2026 году. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Издание составило традиционный прогноз событий предстоящего года. По словам колумниста Бена Холла, украинский президент, скорее всего, откажется от сделки по Донбассу в рамках мирного соглашения по урегулированию конфликта.

«Это слишком рискованно для главы киевского режима по военным, конституционным и политическим причинам», — указали в материале.

Также в числе прогнозов газеты на 2026 год — отсутствие резкого роста среднего уровня пошлин США и дальнейшее снижение ставок центробанками.

При этом свой предыдущий прогноз на 2025 год Financial Times назвала худшим в собственной истории. Ошибочными были семь из 20 предположений издания.

